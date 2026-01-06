В Украину не пустили гражданина Италии по имени Рокко, который по пути в страну в автобусе хвалил российского президента Владимира Путина и критиковал украинского Владимира Зеленского.

Об этом написала в Threads его попутчица, пассажирка того же автобуса Дарья Мельниченко.

"Представьте ситуацию: еду в Украину из Италии двухэтажным автобусом. Остановились на десять минут. Выходит пара - украинка с итальянцем. Он в вышиванке, которую, как он сказал, ему подарила его любимая, и они вместе едут к ней домой. Я в наушниках, говорю по работе на итальянском языке. Он ко мне подходит и начинает говорить. Спрашивает, куда я еду, и еще много вопросов. Я, конечно, держу дистанцию ​​и отвечаю нейтрально. И тут он начинает мне рассказывать, какая х@евая у нас страна, какой у нас х@евый президент, и что он уважает Путина, и какой тот молодец.

Я говорю:

— Значит, вам не следует ехать в Украину.

И он начинает кричать:

– Там дом моей женщины!

Я отвечаю:

— Вы понимаете, что вы разговариваете сейчас с украинкой? Вы едете в мою страну и говорите такие ужасные вещи.

На что он говорит:

— Такого же мнения и моя женщина, и она такая же украинка, как и ты.

Я говорю:

— Нет, мы разные украинки", - написала Мельниченко.

Пока автобус направлялся к украинской границе, пост Мельниченко завирусился, видимо, его прочитали и пограничники. И когда автобус прибыл на пункт пропуска, работники Чопского пограничного отряда пригласили гражданина Италии для беседы. В результате, как сообщила автор записи, в Украину его не пустили.

Мельниченко опубликовала и скриншот ТикТок-аккаунта Рокко. В оформлении профиля используются флаги РФ и сердечки. Фотографию из автобуса по дороге в Украину мужчина подписал так: "Я еду в Россию, я возвращаюсь на свою родину".

После резонанса в СМИ спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что Рокко 53 года и ему запретили въезд на три года. Пограничники установили, что он "имеет пророссийские взгляды" и "оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины", тем самым нарушая украинские законы.

