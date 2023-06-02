Российского писателя Виктора Шендеровича не пустили в Грузию. 2 июня планировался его концерт в Тбилиси, но писателя посадили на обратный рейс в Израиль.

Об этом сообщил блогер Николай Левшиц со ссылкой на организаторов выступления писателя.

По словам Левшица, Шендеровича "развернули на пограничном контроле и посадили на рейс в Израиль, откуда он прилетел". Он отметил, что последний раз в Грузии писатель был несколько месяцев назад.

Ранее проукраинские российские активисты напали на писателя в Вильнюсе, а в Лондоне площадка в University College не пустила его в зал на собственное выступление.

Как рассказал российский журналист Дмитрий Еловский, это сделали украинцы из-за высказываний писателя, якобы оправдывающих Россию, а также фразы о "всплесках нацизма в Украине".

Ранее Шендерович рассказал, как украинцам в Испании не дали проверить его выступление "от имени Украины". Кроме того, он заявил, что "разговоры о рабском русском народе - такой же голимый нацизм, как кремлёвский тезис об украинской "недонации".

Напомним, в 2021 году министерство юстиции России включило писателя Виктора Шендеровича в список иностранных агентов.