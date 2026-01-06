Миграционный департамент Литвы рассмотрит лишение вида на жительство известного российского оппозиционера и близкого соратника покойного Алексея Навального Леонида Волкова за то, что тот назвал нацистом главу "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина и раскритиковал Кирилла Буданова.

Об этом сообщает LRT.

Нацистом Волков назвал Капустина после инсценировки его«гибели, когда ещё не было известно, что он жив.

"В кои-то веки действительно случилась денацификация. Сдох нацик, который самим своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды. Который со своим клоунским корпусом решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога Буданова. Надеюсь, что за Капустиным последуют его дружки. Сядет Ермак, сядет Подоляк, сядет Буданов и всё прочее пропагандистское лицемерное ворьё. И тогда у Украины появятся шансы победить. А пока она делает ставку на капустиных, ей ничего не светит", - написал Волков 29 декабря в личном сообщении бывшей коллеге.

Та опубликовала его сообщение, что вызвало скандал.

Миграционный департамент Литвы связался с Департаментом государственной безопасности и попросил оценить заявления Волкова. Закон Литвы позволяет отзывать временный вид на жительство, если обладатель этого статуса представляет угрозу государственной безопасности, общественному порядку или здоровью.

Отметим, что Капустин придерживается ультраправых взглядов, которые некоторые европейские политологи и украинские СМИ считают неонацисткими. Также в РДК числятся и открытые российские неонацисты, например, создатель группы "Молот Гитлера" Алексей Левкин. За это РДК часто критикует российская либеральная оппозиция, заявляя, что такая ситуация дискредитирует антипутинское движение и даёт аргументы Кремлю заявлять о борьбе с нацистами.

РДК и украинские власти на эту критику либо не реагируют, либо отвечают, что корпус Капустина - это "единственные россияне, которые реально, с оружием в руках, борются с Путиным".

