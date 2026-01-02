Главное управление разведки опубликовало снятый им видеоролик с имитацией убийства дронами командира Русского добровольческого корпуса Дениса Капустина.

Видео показал пресс-служба ведомства в его соцсетях.

В ГУР заявили, что эти кадры были сняты для российских спецслужб в качестве подтверждения его ликвидации, за что россияне заплатили полмиллиона долларов.

"Для сохранения жизни командира Русского добровольческого корпуса в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины и разоблачения вражеской агентурной сети военные разведчики провели сложную многоэтапную спецоперацию, во время которой была инсценирована его гибель.

Для поддержки легенды создали видеозапись работы двух ударных дронов: первый беспилотник влетел в микроавтобус, в котором находился Капустин, второй запечатлел последствия удара - горящий автомобиль.

Заказчики преступления в российских спецслужбах в предоставленное видео поверили и оплатили украинским разведчикам заказ в сумме полмиллиона долларов, которые существенно усилят боевые возможности спецназовцев ГУР", - говорится в сообщении.

При этом переписка с сотрудниками спецслужбы РФ или подтверждение оплаты не публикуются.

Напомним, 27 декабря пресс-служба РДК написала о том, что Капустин погиб на фронте. Сообщалось, что он умер в Запорожской области после прилета FPV-дрона.

На днях же глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Капустин жив, а информация о его гибели была частью спецоперации ГУР МО.