Буданов заявил, что командир РДК Капустин живой
Командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин живой. Информация о его гибели была частью специальной операции Главного управления разведки Минобороны Украины.
Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов.
В опубликованном ГУР видеоролике Буданову докладывает командир "Спецподразделения Тимура". На видео появился и сам Капустин.
Исходя из заявлений Буданова, убийство Капустина было инсценировано для выявления агентов российских спецслужб. Также ГУР получило деньги от РФ за "убийство" командира РДК.
"Провал спецслужб РФ - командир РДК Денис Капустин жив, а полученные полмиллиона долларов за его ликвидацию усилят спецподразделения ГУР. По состоянию на сейчас командир РДК находится на территории Украины и готовится к выполнению поставленных задач", - говорится в сообщении.
Сам Капустин доложил, что "его временное отсутствие никак не повлияло на работу подразделений".
Ранее мы передавали информацию о том, что на фронте погиб командир воюющего на стороне Украины подразделения РДК Денис Капустин. Сообщалось, что он умер в Запорожской области после прилета FPV-дрона.
