Командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин живой. Информация о его гибели была частью специальной операции Главного управления разведки Минобороны Украины.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

В опубликованном ГУР видеоролике Буданову докладывает командир "Спецподразделения Тимура". На видео появился и сам Капустин.

Исходя из заявлений Буданова, убийство Капустина было инсценировано для выявления агентов российских спецслужб. Также ГУР получило деньги от РФ за "убийство" командира РДК.

"Провал спецслужб РФ - командир РДК Денис Капустин жив, а полученные полмиллиона долларов за его ликвидацию усилят спецподразделения ГУР. По состоянию на сейчас командир РДК находится на территории Украины и готовится к выполнению поставленных задач", - говорится в сообщении.

Сам Капустин доложил, что "его временное отсутствие никак не повлияло на работу подразделений".

Ранее мы передавали информацию о том, что на фронте погиб командир воюющего на стороне Украины подразделения РДК Денис Капустин. Сообщалось, что он умер в Запорожской области после прилета FPV-дрона.

