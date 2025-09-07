Россия может провести мобилизацию, и готовит масштабное перевооружение на триллион долларов.

Об этом заявил начальник ГУР Украины Кирилл Буданов.

По его словам, власти России могут объявить новую волну мобилизации, хотя пока стараются ее избегать, так как она породит проблемы внутри РФ.

Однако, по его словам, если будет необходимость, то Кремль прибегнет к мобилизации и даже рост негативных настроений в российском общества не помешает ее проведению и не остановит российскую военную машину.

"Мобилизации позволит россиянам ещё больше людей бросать в атаку. И это для нас угроза", - говорит Буданов.

Кроме этого, по заявлению начальника ГУР Россия готовит масштабную программу перевооружения.

"Это, по сути, перевооружение Российской Федерации в период до 2037 года. Ударный темп там до 2030 года. И это самая масштабная программа со времен 80-х годов, даже не последних лет существования Советского Союза. Сейчас она просчитана в сумму около $1,2 трлн сугубо на перевооружение. Это не бюджет Министерства обороны, это сугубо средства на программы модернизации, перевооружения. Это серьезные программы и серьезные средства", - заявил Буданов.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов сообщал, что армия РФ усилится большим количеством добровольцев из Северной Кореи. Могут быть и китайцы.

