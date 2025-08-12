Власти стран Европы активно готовятся к войне, проводя перевооружение исторического масштаба. Для создания базы для ведения войны площадь оборонных заводов в Европе сейчас увеличивается в три раза быстрее, чем раньше.

Об этом пишет британская газета Financial Times.

Расширение заводов происходит с начала войны в Украине. Издание проанализировало строительство объектов, связанных с производством боеприпасов и ракет — "двух слабых мест в поддержке Украины со стороны Запада". Оказалось, что появилось уже более 7 миллионов квадратных метров новых промышленных площадей. Примерно на трети обследованных участков были обнаружены следы расширения или строительства.

Среди объектов с наибольшим расширением оказался совместный проект немецкого оборонного гиганта Rheinmetall и венгерской государственной оборонной компании N7 Holding, которая построила крупную площадку по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в Варпалоте на западе Венгрии.

"Масштабы и распространение работ свидетельствуют о смене ориентиров в области перевооружения, что позволяет Европе перейти от производства в мирное время к созданию промышленной базы для более устойчивого ведения войны", - резюмирует издание.

Недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что война в Украине дает время Европе улучшить свои военные возможности.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио констатировал истощение европейских арсеналов в результате поддержки Украины.