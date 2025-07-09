Из-за масштабной поддержки Украины арсеналы европейских стран оказались существенно истощены.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в авторской колонке на сайте издания USA Today.

"Это положило конец десятилетиям пренебрежения оборонными расходами со стороны союзников", - отметил он.

По его словам, перед НАТО стоит задача срочного восстановления запасов артиллерии и систем противовоздушной обороны.

Рубио добавил, что Альянсу необходимо восстановить "давно забытые способности", включая стратегическую переброску, артиллерию и средства управления и контроля.

Как мы писали, в частности, с существующим запасом боеприпасов в случае войны Польша сможет обороняться около двух недель.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте говорил, что Россия за три месяца производит столько же боеприпасов, сколько НАТО за год.

Напомним, что касается улучшения военных возможностей Европы, то в начале весны одной из главных тем там стало перевооружение и избавление от зависимости в военной сфере от США. Мы разбирались в отдельном материале, насколько это осуществимо.