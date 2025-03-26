Продолжительная война в Украине дает Польше время на подготовку к возможному вторжению РФ. Ведь с текущим запасом боеприпасов и техники Варшава сможет обороняться не более 14 дней.

Об этом заявил глава польского Бюро национальной безопасности генерал Дариуш Луковский в интервью Polsat News.

"Я думаю, что в зависимости от того, как будут вестись боевые действия, эта оборона может продолжаться в течение недели или двух при сегодняшнем уровне снабжения. Мы наращиваем этот потенциал день за днем. Мы рассчитываем, что за эти два-три года, которые мы получаем благодаря тому, что Украина сопротивляется и мы подняли нашу промышленность и наши программы вооружений, мы восстановим достаточно потенциала, чтобы мы могли реально противостоять потенциальной российской агрессии", - сказал генерал.

Сейчас оборонная промышленность Польши ежегодно производит около 50 тысяч снарядов калибра 155 мм. К 2028 году выпуск боеприпасов этого калибра планируют увеличить до 200–300 тысяч штук.

Ранее мы писали о том, что больше половины опрошенных поляков не хотят участвовать в правительственной программе военного обучения. Из них 33% "решительно" не согласны с этой идеей.

При этом в начале марта премьер-министр страны Дональд Туск потребовал для Варшавы ядерного оружия и призвал к "гонке вооружений" с РФ.