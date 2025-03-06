Польша пока не готова передать Украине эскадрилью истребителей МиГ-29.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Если случится так, что союзники передадут нам самолеты, которые заменят в противовоздушной обороне те самые МиГ-29, то я считаю, что слово надо сдержать", – объяснил он.

Также он спрогнозировал, что Россия может согласиться на миротворческие силы ООН в Украине.

"Возможно, нам нужны определенные миротворческие наблюдательные мониторинговые силы, но я не исключаю возможности, что обе стороны согласятся на силы ООН. Я считаю, что Россия согласится. И многие страны так считают. Россия является членом ООН и, возможно, она согласится", - сказал Дуда.

Сегодня стало известно, что Бельгия вновь отложила поставку Украине F-16.

Что касается миротворцев, то в России не раз высказывались против их ввода в Украину.