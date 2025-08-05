США смогут передавать Украине только избыточное вооружение сверх собственных запасов и потребностей.

Об этом заявил американский посол при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Bloomberg.

У посла спросили, есть ли лимит на объем передаваемого Вашингтоном Киеву оружия.

"Да, конечно, он существует", — ответил Уитакер.

По его словам, США планируют обеспечить себя так, чтобы никогда не находиться в уязвимой позиции и не ставить себя в "стратегически неблагоприятное" положение со своими военными ресурсами.

"Мы поставляем то, что сочтем излишками в дополнение к тому, что нам необходимо для стратегической обороны… Мы, люди из Пентагона, особенно генералы, которые руководят многими из этих важных программ, смотрим и определяем, что можем продать нашим союзникам по НАТО, а они смогут поставить Украине", — добавил Уитакер.

Также он сообщил, что США продали Нидерландам были оружия и боеприпасов на сумму 578 млн долл. для последующей поставки в Украину. Эта поставка является "первым шагом" реализации договоренности между США и НАТО о приобретении странами блока американского оружия для Украины. Он выразил надежду, что за Нидерландами последуют другие страны, которые смогут поставлять Киеву "ракеты для систем Patriot, артиллерийские снаряды, патроны и снаряжение".

Напомним, в рамках нового соглашения формально все оружие США продают Европе, которая компенсирует переданные Украине собственные вооружения.

Причем некоторые европейские страны отказываются покупать оружие для Киева, например Франция и Италия.