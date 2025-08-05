США намерены передавать Украине только вооружение, которое имеет в избытке
США смогут передавать Украине только избыточное вооружение сверх собственных запасов и потребностей.
Об этом заявил американский посол при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Bloomberg.
У посла спросили, есть ли лимит на объем передаваемого Вашингтоном Киеву оружия.
"Да, конечно, он существует", — ответил Уитакер.
По его словам, США планируют обеспечить себя так, чтобы никогда не находиться в уязвимой позиции и не ставить себя в "стратегически неблагоприятное" положение со своими военными ресурсами.
"Мы поставляем то, что сочтем излишками в дополнение к тому, что нам необходимо для стратегической обороны… Мы, люди из Пентагона, особенно генералы, которые руководят многими из этих важных программ, смотрим и определяем, что можем продать нашим союзникам по НАТО, а они смогут поставить Украине", — добавил Уитакер.
Также он сообщил, что США продали Нидерландам были оружия и боеприпасов на сумму 578 млн долл. для последующей поставки в Украину. Эта поставка является "первым шагом" реализации договоренности между США и НАТО о приобретении странами блока американского оружия для Украины. Он выразил надежду, что за Нидерландами последуют другие страны, которые смогут поставлять Киеву "ракеты для систем Patriot, артиллерийские снаряды, патроны и снаряжение".
Напомним, в рамках нового соглашения формально все оружие США продают Европе, которая компенсирует переданные Украине собственные вооружения.
Причем некоторые европейские страны отказываются покупать оружие для Киева, например Франция и Италия.