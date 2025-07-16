Франция не будет закупать американское оружие для Украины. Об этом сообщили газете Politico два французских чиновника.

Издание указывает, что идея этих закупок принадлежит в основном Германии.

"Учитывая ограниченные производственные мощности Европы, правительство Мерца считает, что покупка американского оружия является одним из немногих способов быстро снабдить Украину", - пишет издание.

Но "Франция, президент которой давно настаивает на том, чтобы европейцы наращивали свою собственную оборонно-промышленную базу за счет закупок на местном рынке, была заметным упущением в списке (желающих финансировать американские поставки - Ред.)".

При этом Франция испытывает трудности в увеличении оборонного бюджета.

Указывается, что в схеме финансирования, помимо Германии, примут участие Великобритания и Нидерланды, а также "еще четыре страны Северной Европы".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже поставляются в Украину в рамках нового соглашения. Поставки идут из Германии, которая позже заменит переданное оружие, закупив его у Штатов.

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