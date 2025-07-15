Глава европейской дипломатии Кая Каллас хочет, чтобы США тоже платили за оружие для Украины.

Об этом сообщает агентство AFP.

По информации агентства, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас во вторник высказала мнение, что Вашингтон должен "разделить бремя" поставок вооружений Украине после того, как президент США Дональд Трамп заявил о возможности для Европы закупить американское оружие для Киева.

"Мы приветствуем заявление президента Трампа о поставке большого количества оружия в Украину, хотя мы хотели бы, чтобы США разделили это бремя", - сказала Каллас после встречи министров иностранных дел государств-членов ЕС в Брюсселе.

"Если вы обещаете предоставить оружие, но говорите, что за него заплатит кто-то другой, то на самом деле вы его не предоставляете", - заявила Каллас.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Штаты больше не будут платить за оружие для Украины.

Между тем, как сообщает газета The New York Times, к отправке в Украину готова новая партия американского оружия. В пакет вооружений входят системы ПВО Patriot, ракеты и боеприпасы, которые союзники США по НАТО купят в рамках сделки с американским президентом Дональдом Трампом и затем передадут Украине.