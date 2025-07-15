Новая партия оружия США готова к отправке в Украину.

Об этом пишет американская газета The New York Times.



Издание сообщает, что в новый пакет вооружений входят системы ПВО Patriot, ракеты и боеприпасы, которые союзники США по НАТО купят в рамках сделки с американским президентом Дональдом Трампом и затем передадут Украине.

Почти все оружие может быть немедленно отправлено в Украину, отмечает американское издание со ссылкой на источники.



В публикации также отмечается, что речь идет либо об оружии, взятом из существующих запасов, либо о только что произведенном.

Напомним, Трамп заявил, что оплачивать поставки оружия Украине через НАТО будут страны Европы. То есть американское оружие более не будет поставляться Украине бесплатно.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что в рамках первого пакета помощи Украина получит американское оружие на 10 миллиардов долларов.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.