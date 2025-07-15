Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет "Томагавк", которые могут достать до Москвы и Санкт-Петербурга, но пока отказался от этой идеи.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

"Томагавки", по его словам, на данный момент исключены из списка поставок.

"Они могут быть развернуты позже, если Трамп захочет еще больше рычагов влияния", - пишет Игнатиус.

При этом Трамп, по его словам, "вероятно" разрешит использование 18 ракет ATACMS, которые сейчас находятся в Украине, на их полную дальность - в 300 километров.

"В комплект поставки также может входить больше ATACMS", - заявляет Игнатиус.

Он, как и издание Axios ранее, утверждает, что одобренный пакет военных поставок составляет 10 миллиардов долларов.

"Трамп решил пойти на эскалацию по трем причинам, по словам источника, знакомого с обсуждениями в администрации. Во-первых, он считал, что Путин проявляет к нему неуважение, притворяясь готовым заключить мир, но игнорируя призыв президента США к прекращению огня. Во-вторых, он увидел эффективность военной мощи США в использовании бомбардировщиков B-2 и ракет "Томагавк" против Ирана. И в-третьих, он считал, что Путин будет вести переговоры только в случае угрозы применения большей силы. Как любят говорить россияне, Трамп решил "пойти на эскалацию для деэскалации", - пишет автор.

"Но президент также взял курс на эскалацию, риски которого неизвестны", - добавил он.

Между тем, как пишет портал Military Watch Magazine, массовые поставки Украине систем Patriot и ракет к ним "в обозримом будущем не состоятся".

Издание полагает, что проблема в исчерпании запасов США.

"Ранее в июле сообщалось, что поставки перехватчиков класса "земля-воздух" для этих систем были исчерпаны до 25 процентов от объема, который Пентагон считает необходимым. Нехватка перехватчиков из-за крупномасштабных поставок в Украину усугубилась ударом баллистической ракеты Корпуса стражей исламской революции по объекту ВВС США, авиабазе Аль-Удейд в Катаре 23 июня, в ходе которого системы Patriot запустили десятки перехватчиков, чтобы сбить входящий шквал. Таким образом ожидается, что пополнение запасов армии США будет конкурировать со спросом на финансирование Украины", - пишет профильный ресурс.

Хотя обещание поставить системы Patriot снизит давление на администрацию Трампа, "острая нехватка систем в Соединенных Штатах приведет к тому, что в обозримом будущем поставки не состоятся".

В то же время собственные потребности Украины в новых системах ПВО "становятся все более отчаянными" по мере того, как россияне "добились многочисленных успехов в уничтожении систем Patriot" баллистическими ракетами, добавляет издание.

Напомним, что из подтвержденных официально поставок Украине известно о трех установках Patriot, которые дадут Германия и Нидерланды, получив замену от США. Причем Берлин уже заявил, что поставит первый Patriot Киеву только через несколько месяцев.