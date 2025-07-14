Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

"Очень хороший разговор. Спасибо за готовность поддерживать Украину и работать дальше вместе, чтобы остановить убийства и установить длительный и справедливый мир. Президент Трамп рассказал о своей встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. Важно, что у нас такие хорошие отношения и страны НАТО стараются увеличивать расходы на оборону. Обсудили с президентом необходимые средства и решения, чтобы дать больше защиты людям от российских ударов и укрепить наши позиции. Готовы работать максимально продуктивно, чтобы достичь мира", – написал украинский президент.

После разговора с Трампом Зеленский также поговорил с генсеком НАТО Рютте, которому рассказал о своей беседе с президентом США.

Напомним, сегодня Трамп сообщил, что США будут отправлять в Европу свои установки Patriot за деньги, а те смогут передавать аналогичное свое оружие Украине.

Зеленский уже заявил, что американские системы противоракетной обороны Patriot для ВСУ купят Германия и Норвегия.