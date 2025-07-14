Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американские системы противоракетной обороны Patriot для ВСУ купят Германия и Норвегия.

Информация была озвучена в ходе вечернего обращения верховного главнокомандующего.

"Я благодарен нашей команде, благодарен Соединённым Штатам, Германии и Норвегии за подготовку нового решения по "Пэтриотам" для Украины", – комментирует президент.

Ранее Зеленский сообщал, что Германия готова оплатить два зенитно-ракетных комплекса, Норвегия – ещё один. При этом глава США Дональд Трамп заявил, что к отправке готовятся 17 ЗРК Patriot.

Отметим, украинский лидер не упомянул какие-либо иные виды вооружений, кроме комплексов ПВО – как и ранее Трамп (что мы отметили в аналитической публикации о сегодняшних заявлениях Трампа). В вечернем обращении Зеленского есть лишь фраза о перспективных планах.

"Работаем также по крупным оборонным соглашениям с Америкой. Сейчас ещё не время, чтобы говорить о деталях публично, но можем вместе сделать многое ради безопасности", – анонсировал Зеленский.

Напомним, в Axios писали, что Украина получит оружия на $10 млрд в первом пакете помощи от США.

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