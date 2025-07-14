В рамках первого пакета помощи Украина получит американское оружие на 10 млрд долларов.

Об этом сообщил источник американского новостного веб-сайта Axios.

Как пишет издание, США продадут это оружие союзникам по НАТО, но поставки в конечном счёте предназначены для военных нужд Киева и включают в себя ракеты, системы ПВО и артиллерийские снаряды.

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