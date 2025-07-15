Поставка Украине первой из систем Patriot, о передаче которых заявил президент США Дональд Трамп потребует много времени.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передаёт международное информационное агентство Reuters.

По словам немецкого министра, решение по выделению двух установок Patriot для оборонных нужд Киева будет принято в течение нескольких дней или недель, а фактическая доставка первой системы займёт несколько месяцев.

Министерство обороны США не смогло уточнить, что именно президент США Дональд Трамп имел в виду, когда сказал, что Украина получит 17 комплексов Patriot посредством союзников из НАТО.

Отвечая на вопрос, шла ли речь о 17 зенитно-ракетных комплексов или о 17 ракетах, в американском оборонном ведомстве рекомендовали обратиться за разъяснениями в Белый дом.

Накануне, верховный главнокомандующий Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины Германия купит у США две системы Patriot, ещё одну ЗРК оплатит Норвегия.

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