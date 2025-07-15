Большая часть сторонников президента США Дональда Трампа и многие республиканцы в палате представителей решительно выступают против законодательства о дополнительной военной или финансовой помощи Украине.

Об этом пишет издание The Atlantic.

Такие настроения в окружении главы Белого дома усложнят планы Киева и Европы будущей обороны Украины. Но то, что США не поставляют оружие напрямую в Украину, "дает Трампу больше свободы действий в отношениях с изоляционистами из его коалиции MAGA" (Make America Great Again, "Вернём Америке былое величие").

Издание добавило, что американские чиновники не указали, передадут ли Украине в будущем больше оружия.

Также Politico написало, что сторонники Трампа из MAGA оказались недовольны его решением отправить оружие Украине. Они "настороженны и смущены тем, как быстро президент перешел от ругательств в сторону Зеленского за его неблагодарность к тому, чтобы выставлять украинцев в качестве образца мужества".

"Европейские деньги смягчают это. Но мы все еще ненавидим это. Это не наша война, и эскалация не в интересах Америки", - сказал один из бывших сотрудников предвыборного штаба Трампа, поддерживающих MAGA.

А бывший старший советник Трампа Стив Бэннон вчера раскритиковал президента в своем подкасте War Room. Он заявил, что "приоритетом номер один" для Зеленского является затягивание Трампа еще глубже в конфликт.

"Мы собираемся вооружить людей, которых буквально не можем контролировать. Это не глобальная война с террором. Это старомодная, изнурительная война на кровавых землях Европы — и нас втягивают в нее", - сказал Бэннон.

Трамп же, как бы отвечая своим самым надежным последователям, настаивает на том, что вооружение Украины согласуется с его стратегией "Америка прежде всего" - в частности, тем, что теперь за это оружие заплатит Европа.

"Европейские лидеры стратегически удовлетворили требования Трампа к континенту о том, чтобы потратить еще миллиарды на их коллективную оборону", в том числе на закупки вооружений для Украины, заявил газете высокопоставленный источник.

На днях The Times сообщила, что приверженцы Трампа не в восторге от его новой позиции в поддержке Украины и решения отправить дополнительное вооружение Киеву.

Также у главы Белого дома нарастают проблемы с его сторонниками из MAGA из-за дела Эпштейна.