У президента США Дональда Трампа нарастают проблемы с его сторонниками из MAGA из-за "дела Эпштейна".

Джеффри Эпштейн - миллиардер, в 2019-м году покончивший с собой в американской тюрьме после обвинений в организации секс-вечеринок для мировой элиты. В том числе, как утверждают, с участием несовершеннолетних.

С Эпштейном водили дружбу многие известные люди, от четы Клинтонов до британского принца. Был с ним близко знаком и Трамп в свою бытность бизнесменом.

Сторонники MAGA давно требуют опубликовать все материалы дела Эпштейна, однако Трамп на днях прямо выступил против этого, поскольку "может пострадать множество невинных людей". Также незадолго до того правительство закрыло расследование по Эпштейну.

После чего "Трамп столкнулся с бунтом со стороны своей базы MAGA", пишет NBC News.

Из лагеря консерваторов звучат призывы к увольнению генерального прокурора Пэм Бонди, которая обещала пролить свет на дело Эпштейна. Такие призывы "доминировали на консервативной конференции в Тампе в эти выходные".

"Я думаю, что эти люди - и я не знаю, по какой причине, могут быть причины - но я не думаю, что они говорят нам правду об Эпштейне. Я думаю, что этот парень был вовлечен в что-то гнусное, в чем замешано очень много людей. И я предполагаю, что многие люди могут быть, могут оказаться некоторыми из наших союзников и некоторыми людьми, с которыми мы не хотим иметь плохие отношения", - сказал подкастер Брэндон Татум собравшимся в конференц-центре Тампы.

При этом сегодня ночью Трамп в своей соцсети Truth Social выступил в защиту Бонди и в целом по делу Эпштейна. Он обратился к своим "парням и девчонкам" из MAGA и призвал не делать огласку этому делу, которое, по мнению Трампа, сфабриковано "Бараком Обамой, "продажной" Хиллари Клинтон, Джеймсом Коми, Джоном Бреннаном и "неудачниками и преступниками из администрации Джо Байдена"".

"Год назад наша страна была мертва, а теперь это "самая горячая" страна в мире. Давайте сохраним это и не будем тратить время и силы на Джеффри Эпштейна - на человека, о котором никому нет дела", - добавил Трамп.

Однако "закрыть тему" Эпштейна вряд ли получится так просто. В среде MAGA ее раскручивают такие известные люди Илон Маск и Такер Карлсон, которые с недавних пор стали критиковать в той или иной степени политику Трампа.

"Человек был извращенцем, который жестоко обращался с девочками. Мы знали об этом, но правительство США, за которое я голосовал, отказалось серьезно относиться к моему вопросу и вместо этого объявило дело закрытым и сказало: "Заткнись, конспиролог". Это уже слишком", - заявил на днях Карлсон, выступая на конференции консервативной общественной организации Turning Point USA в штате Флорида.

По его мнению, Эпштейн мог работать на израильскую разведку, чем и объясняется двухпартийное "молчание" по его делу.

Международный обозреватель Иван Яковина считает, что "сюжет с Эпштейном и его списком высокопоставленных педофилов выходит из-под контроля Трампа". И "чем больше Трамп суетится и шумит, тем более хмуро его электоральная база смотрит уже на него самого".

Яковина напомнил, что Трамп всегда подыгрывал сторонникам теории, что Эпштейн организовывал вечеринки для педофилов.

"Существование заговора ультра-богатых и влиятельных педофилов – центральный элемент мифологии сторонников МАГА, это их Карфаген. Они привели Трампа во власть именно для его разрушения, а вовсе не для бомбежек Ирана. И Трамп всегда подыгрывал своим фанатам. И он сам, и его соратники клялись, что список педофилов есть, что они громогласно объявят его фигурантов, выведут их на чистую воду и выжгут каленым железом злодейский заговор.

Генпрокурор Пэм Бонди совсем недавно сказала, что список лежит у нее на столе и скоро будет опубликован.

Но спустя несколько месяцев она же заявляет, что ее "не так поняли", что списка нет и заговора тоже нет", - пишет обозреватель.

Поэтому он считает, что "для Трампа этот сюжет разворачивается все более плохой стороной", поскольку примерно половина его сторонников верит в "заговор педофилов".

"И от веры своей не откажутся. Скорее они, скрепя сердце, порвут с Трампом, чем забудут про список Эпштейна", - заявил он.

Напомним, Илон Маск заявлял, что в файлах Эпштейна присутствует бывший советник президента США Стив Бэннон. А месяц назад миллиардер написал, что в этих файлах фигурирует и сам Трамп, но впоследствии удалил запись.