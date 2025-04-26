В Австралии нашли мертвое тело одной из ключевых свидетельниц по делу финансиста Джеффри Эпштейна - Вирджинии Джуффре.

Об этом сообщает Reuters.

Эпштейна обвиняли в совращении несовершеннолетних и организации секс-вечеринок с ними для мировой элиты.

По данным полиции, 41-летняя Джуффре покончила жизнь самоубийством. При этом уточняется, что она была ключевой фигурой в деле против Эпштейна.

В частности, она заявляла, что в 17-летнем возрасте ее изнасиловал друг Эпштейна - британский принц Эндрю, младший брат нынешнего короля. Судебный процесс по этому делу был урегулирован в частном порядке (то есть, приговора не было), а принц свою причастность отрицал.

Напомним, что Эпштейн, по официальной версии, также покончил жизнь самоубийством в тюремной камере, ожидая суда по федеральному обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, в котором участвовали десятки девочек-подростков и молодых женщин, некоторым из которых было всего 14 лет.

В январе 2024 года в США появились новые данные о деле повесившегося в камере финансиста Джеффри Эпштейна.