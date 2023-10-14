В отеле Стамбула был найден мёртвым российский дипломат Николай Кобринец.

Об этом сообщает турецкое издание NTV.

Кобринец занимал должность руководителя департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел РФ.

В Турцию он прилетел на встречу послов. По данным издания, по предварительной версии, причиной смерти дипломата стал сердечный приступ.

Министерство иностранных дел РФ подтвердило гибель Кобринца, но причины смерти не уточнило.

Ранее в Турции нашли мёртвой российскую фем-активистку. Её изрезал осколком стекла жених из Сирии. В ночь на 20 сентября между женихом и невестой вспыхнула ссора, звуки которой слышали соседи. Спустя несколько часов после ссоры сириец попросил помощи у одного из соседей, сказав, что Емельянова поранилась. Ранее активистка выступала против домашнего насилия.

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