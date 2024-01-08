Покончивший с собой педофил Эпштейн снимал на видео сексуальные связи принца Эндрю, Брэнсона и Клинтона - СМИ
Организатор развлечений для высокопоставленных педофилов Джеффри Эпштейн тайно записывал сексуальные похождения принца Эндрю, Ричарда Брэнсона и Билла Клинтона.
Об этом сообщает британская LBC со ссылкой на новые раскрытые документы по этому делу.
"Сара Рэнсом, которая дала заявление о последствиях для жертвы перед вынесением приговора британской светской львице Гислен Максвелл за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации, похоже, написала сообщения, в которых утверждалось, что все трое (политиков - Ред.) были сняты на видео финансистом-педофилом", - говорится в публикации.
Sky News уточняет, что "в новой порции документов есть электронная переписка между одной из жертв Эпштейна Сарой Рэнсом и журналистом, который на тот момент работал в The New York Post".
"В этих письмах Сара сообщает, что Эпштейн записывал секс принца Эндрю, сэра Ричарда Брэнсона и бывшего президента США Билла Клинтона с девочками и молодыми женщинами. При этом ранее и принц Эндрю, и Билл Клинтон отрицали факт совершения чего-либо предосудительного в связи с Джеффри Эпштейном", - заявил журналист Sky News в телеэфире.
Ранее стало известно, что в деле повесившегося в камере педофила Эпштейна фигурируют Дональд Трамп и Билл Клинтон.
Мы также сообщали, что повестку по делу Эпштейна и JP Morgan получил сооснователь Google Сергей Брин.