Организатор развлечений для высокопоставленных педофилов Джеффри Эпштейн тайно записывал сексуальные похождения принца Эндрю, Ричарда Брэнсона и Билла Клинтона.

Об этом сообщает британская LBC со ссылкой на новые раскрытые документы по этому делу.

"Сара Рэнсом, которая дала заявление о последствиях для жертвы перед вынесением приговора британской светской львице Гислен Максвелл за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации, похоже, написала сообщения, в которых утверждалось, что все трое (политиков - Ред.) были сняты на видео финансистом-педофилом", - говорится в публикации.

Sky News уточняет, что "в новой порции документов есть электронная переписка между одной из жертв Эпштейна Сарой Рэнсом и журналистом, который на тот момент работал в The New York Post".

"В этих письмах Сара сообщает, что Эпштейн записывал секс принца Эндрю, сэра Ричарда Брэнсона и бывшего президента США Билла Клинтона с девочками и молодыми женщинами. При этом ранее и принц Эндрю, и Билл Клинтон отрицали факт совершения чего-либо предосудительного в связи с Джеффри Эпштейном", - заявил журналист Sky News в телеэфире.

Ранее стало известно, что в деле повесившегося в камере педофила Эпштейна фигурируют Дональд Трамп и Билл Клинтон.

Мы также сообщали, что повестку по делу Эпштейна и JP Morgan получил сооснователь Google Сергей Брин.