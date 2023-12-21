Недавний скандал с помощником одного из американских сенаторов, предположительно, снимавшим гей-порнографию со своим участием в зале заседаний верхней палаты Конгресса, стал как минимум вторым подобным случаем за последнее время.

Об этом сообщает издание Semafor.

По его информации, за последние два года в Палате представителей был зарегистрирован еще один инцидент такого рода. Это подтвердил представитель конгрессмена от штата Вашингтон Дэна Ньюхауза, сказавший изданию, что некий высокопоставленный сотрудник аппарата чиновника был замечен за "неподобающим поведением". В прошлом году в связи с этим было инициировано расследование. Во время него "никаких убедительных доказательств" найдено не было.

Сотрудник, имя которого издание не называет, отрицал, что участвовал в съемках откровенных видеороликов. Он сказал, что был проинформирован о расследовании в июне 2022 года, а в июле ему сообщили, что оно завершилось "без доказательств обвинений". Осенью 2022 года он уволился по несвязанным с расследованием причинам, чтобы устроиться на работу за пределами Вашингтона. Причем получил от Ньюхауза очень хорошую рекомендацию.

В распоряжение Semafor попали секс-видео из Капитолия с участием этого мужчины, которые распространялись в Snapchat в прошлом году. В приложении ролики есть в истории пользователей под никами Адам Джей и Anjackson2019. В одном из видеороликов мужчина мастурбирует в офисном здании Палаты представителей, которое можно узнать по мебели и ковровому покрытию Капитолия. На столе, за которым сидел оператор, лежит фирменный коврик для мыши Конгресса. На скриншоте второго видео, полученного изданием, видно, как двое мужчин занимаются сексом в офисе. Лиц участников не видно ни в одном из материалов.

После того, как появились видео, у Ньюхауса подтвердили, что подозреваемый в съемках в ролике мужчина был его сотрудником. И добавили, что отказываются от дальнейших комментариев.

Напомним. на днях стало известно, что помощник американского законодателя снял гей-порно в зале заседаний Сената США.

После шумихи в прессе мужчину - помощника сенатора Бена Кардина по имени Эйдан Маэсе-Черопски - уволили. Как выяснилось, сексом он занимался с немецким политиком, членом СДПГ и бывшим сотрудником Федерального министерства труда ФРГ.