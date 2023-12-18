Ватикан разрешил благословлять гомосексуальные пары. Решение одобрил папа римский Франциск.

Об этом сообщает портал "Новости Ватикана".

Ведомство по учению веры Римско-католической церкви опубликовало документ "Fiducia supplicans" ("Взывая к доверию"), в котором объяснило, в каких именно ситуациях можно благословлять гомосексуальные пары. Согласно тексту, священникам разрешено "благословлять однополые пары, но без какой-либо ритуализации или создания видимости брака".

При этом, как подчеркнули в Римско-католической церкви, разрешение не меняет "доктрину о браке", а само "благословение не означает одобрения союза".

"Когда два человека просят благословения, даже если их положение как пары является "неканоническим", рукоположенный священник может дать согласие. Однако этот жест пастырской близости должен избегать любых элементов, отдаленно напоминающих брачный обряд", - сказано в декларации "Fiducia supplicans".

В документе "рассматривается возможность приветствовать даже тех, кто не живет в соответствии с нормами христианской моральной доктрины, но смиренно просит о благословении".

Вместе с тем в церкви заявили о недопустимости "обрядов и молитв, которые могут создать путаницу между тем, что является браком, и тем, что противоречит ему", и подчеркнули, что согласно "непреходящей католической доктрине законными считаются только сексуальные отношения между мужчиной и женщиной в контексте брака".

В Ватикане утверждают, что новый вид благословения "предлагается всем, ничего не требуя, помогая людям почувствовать, что они все еще благословлены, несмотря на их ошибки, и что их Небесный Отец продолжает желать им добра и надеяться, что они в конечном итоге откроют себя для этого добра".

Благословение гомосексуальных пар в Ватикане сравнили с благословением, которое люди просят на улице у случайно встреченного священника.

Документ подписал кардинал Виктор Фернандес, префект Управления доктрины веры, и был прямо санкционирован папой Франциском.

В ноябре в Ватикане постановили, что трансгендеры и гомосексуалисты могут креститься, становиться крестными после смены пола и быть свидетелями при заключении браков.

Вскоре после этого Франциск пригласил группу трансгендерных женщин-проституток на обед в Ватикан.