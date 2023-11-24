Папа римский Франциск пригласил группу трансгендерных женщин-проституток на обед в Ватикан.

Об этом сообщает агентство AP и публикует соответствующее видео.

Мероприятие было посвящено Всемирному дню бедных. Кроме трансгендеров, на мероприятии собрались более 1000 бездомных.

"Раньше церковь была закрыта для нас. Они не видели в нас нормальных людей, они видели в нас дьявола", - рассказала одна из приглашенных трансгендеров Андреа Лопес.

Напомним, недавно в Ватикане постановили, что трансгендеры (и гомосексуалисты) могут креститься, становиться крестными после смены пола и быть свидетелями при заключении браков. Дети или подростки, испытывающие проблемы с гендерной идентичностью, также могут принять крещение, "если они хорошо к этому подготовлены и желают этого".

Ранее в Германии 125 представителей католической церкви коллективно признались в принадлежности к ЛГБТ.

Также мы рассказывали, как в США трансгендерная активистка и модель Роуз Монтойя после встречи с президентом Джо Байденом и его женой Джилл Байден обнажила грудь на фоне Белого дома. В администрации Байдена после этого заявили, что больше не будут звать ее на официальные мероприятия.