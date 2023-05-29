Власти США могут ввести санкции против Уганды и сократить масштабы сотрудничества с этой африканской страной в связи с принятием ее властями закона о противодействии гомосексуализму.

Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Принятие в Уганде закона о борьбе с гомосексуализмом является трагическим нарушением универсальных прав человека, недостойным народа Уганды и ставящим под угрозу перспективы критического экономического роста для всей страны. Я присоединяюсь к людям во всем мире, включая многих в Уганде, призывающих к его немедленной отмене. Никто не должен жить в постоянном страхе за свою жизнь или подвергаться насилию и дискриминации. Это неверно", - отметил Байден.

По его словам, со времени принятия закона о борьбе с гомосексуализмом количество сообщений о насилии и дискриминации в отношении ЛГБТ в Уганде растет.

"Невинные угандийцы теперь боятся обращаться в больницы, клиники или другие учреждения для получения жизненно важной медицинской помощи, чтобы не стать мишенью репрессий. Некоторых выселили из домов или уволили с работы. И перспектива более серьезных угроз, включая длительные сроки тюремного заключения, насилие, жестокое обращение, угрожает угандийцам, которые не хотят ничего, кроме как жить в безопасности и свободе", - считает Байден.

Он расценил эту ситуацию как отступление от демократии и угрозу для всех, кто проживает в Уганде, включая сотрудников правительства США, туристов, представителей деловых кругов и других.

В связи с этим Байден поручил Совету национальной безопасности оценить последствия этого закона. И пообещал рассмотреть "дополнительные шаги, включая применение санкций и ограничение въезда в Соединенные Штаты в отношении всех, кто причастен к серьезным нарушениям прав человека или коррупции".

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