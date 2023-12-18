Стали известны участники гей-скандала, которые занялись сексом в здании Сената США и сняли это на видео.

Об этом пишет Bild.

Первый - немецкий политик, член СДПГ и бывший сотрудник Федерального министерства труда ФРГ. Он учился в частной школе в Берлине, а затем уехал в США, чтобы изучать международные отношения в Школе Эллиота при Университете Джорджа Вашингтона.

Второй - помощник сенатора-демократа от штата Мэриленд Бена Кардина Эйдан Мейз-Черопски. Он снимался в предвыборном ролике Байдена в 2020 году. У Кардина уже заявили, что Мейз-Черопски уволен.

Сексом мужчины занялись в здании Hart Senate Office Building в Вашингтоне, где ранее шли слушания комиссии по теракту 9/11.

По оценке американского эксперта по правовым вопросам, им грозит до 10 лет тюрьмы за незаконное проникновение и непристойное поведение.

Скриншот скандального видео

Ранее мы писали о том, что в США уволили помощника сенатора, снявшего гей-порно в зале заседаний Сената.

А также, что The Hill рассказывает, как сенаторы США ругались и кричали друг на друга на секретном брифинге по Украине.