Если не вы к нам, то мы к вам. Глава резервистов Украины - о скандале с военкомами в центре "Косино"
Проводя рейды, сотрудники ТЦК предоставляют гражданам возможность ознакомиться с требованиями постановки на воинский учет.
Так председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко прокомментировал скандал с рейдом военкомов в оздоровительный центр "Косино".
"Сотрудники центров комплектации ознакамливают граждан с требованиями постановки на учет. Если вы к нам не пришли в силу обстоятельств, мы придем к вам", – заявил Тимочко.
Ранее администрация "Косино" заявила, что военкомы "под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей".
Сообщалось, что во время рейда военкомов в "Косино" в Закарпатье были задержаны два человека.
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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях началось два дня назад. Армия РФ атакует при поддержке бронетехники, активно применяет авиацию. ВСУ отбили десятки атак восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького, в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.
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