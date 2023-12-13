Проводя рейды, сотрудники ТЦК предоставляют гражданам возможность ознакомиться с требованиями постановки на воинский учет.

Так председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко прокомментировал скандал с рейдом военкомов в оздоровительный центр "Косино".

"Сотрудники центров комплектации ознакамливают граждан с требованиями постановки на учет. Если вы к нам не пришли в силу обстоятельств, мы придем к вам", – заявил Тимочко.

Ранее администрация "Косино" заявила, что военкомы "под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей".

Сообщалось, что во время рейда военкомов в "Косино" в Закарпатье были задержаны два человека.

Война в Украине идет уже 658-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях началось два дня назад. Армия РФ атакует при поддержке бронетехники, активно применяет авиацию. ВСУ отбили десятки атак восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького, в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

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