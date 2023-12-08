Некоторые одесситы начали бесплатно отдавать свои абонементы в спортзалы после начала рейдов сотрудников ТЦК для выдачи повесток.

Соответствующие объявления появились в интернете.

"В связи с недавними событиями я решил завязать со спортом", - пишет один мужчина в объявлении, который отдает абонемент в клуб "Synergy Fitness".

Напомним, в последние дни в сети появляется много видео, как сотрудники ТЦК проводят рейды по тренажерным залам городов с вручением повесток.

В Закарпатском ТЦК прокомментировали их, заявив, что вручение повесток в тренажёрных залах является законным - как и в развлекательных и других заведениях.

Журналист "Страны" позвонил в несколько сетевых спортклубов Киева под видом потенциального клиента и спросил, что они будут делать в случае рейда сотрудников ТЦК. В некоторых тренажерах залах, например, в популярной сети "Sport Life", заявили, что сотрудников ТЦК на территорию клубов пускать не будут.

Между тем некоторые киевские спортзалы опустели после начала рейдов ТЦК с выдачей повесток посетителям.