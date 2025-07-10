Президент США Дональд Трамп заявил, что публикация материалов уголовного дела против покончившего с собой в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, которого подозревали в организации секс-вечеринок для мировой элиты, может "уничтожить" невинных людей.

Об этом пишет издание Newsweek.

О таких словах президента США изданию рассказал бывший ведущий телеканала Fox News Билл О’Райли, который утверждает, что с глазу на глаз обсуждал дело в отношении Джеффри Эпштейна с Дональдом Трампом.

"Он (Трамп) сказал, и я согласен, что с Эпштейном связано много имён, которые не имеют никакого отношения к его поведению. Возможно, они обедали с ним или переписывались по тому или иному поводу. Если эти имена станут известны, эти люди будут уничтожены, потому что не будет никакого контекста", – сказал О’Райли.

Недавно Минюст и ФБР США заявили, что Эпштейн действительно умер в результате самоубийства в 2019 году и не был убит - "оспаривая теории заговора, которые витали в воздухе в течение многих лет".

Власти США также заявили, что, согласно результатам расследования, "списка клиентов" Эпштейна не существует. Трамп также свое участие в его вечеринках на острове опровергал.

Напомним, тему этого списка недавно поднял Илон Маск, который заявил, что на секс-вечеринки Эпштейна летали Трамп и его бывший советник Стивен Бэннон. Позже пост насчет Трампа Маск удалил.