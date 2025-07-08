Из опубликованной американскими властями видеозаписи камеры покончившего с собой миллиардера Джеффри Эпштейна, которого подозревали в организации секс-вечеринок для мировой элиты, пропала минута.

Об этом пишет издание Daily Beast

На брифинге в Белом доме у генпрокурора Пэм Бонди спросили, почему на видео, опубликованном генеральной прокуратурой США, отсутствовала минута отснятого материала.

Бонди сказала, что "минута пропадает каждую ночь, когда старая видеосистема зацикливается".

При этом в соцсетях тема "пропавшей минуты" уже обросла мемами - нейросети показали, как на вырезанном кадре в камеру Эпштейна "заходят" Дональд Трамп, чета Клинтонов и Билл Гейтс (все, кто фигурировал, как утверждалось, в "списках Эпштейна").

Недавно Минюст и ФБР США заявили, что Эпштейн действительно умер в результате самоубийства в 2019 году и не был убит - "оспаривая теории заговора, которые витали в воздухе в течение многих лет".

Власти США также заявили, что, согласно результатам расследования, "списка клиентов" Эпштейна не существует. Трамп также свое участие в его вечеринках на острове опровергал.

Напомним, тему этого списка недавно поднял Илон Маск, который заявил, что на секс-вечеринки Эпштейна летал Трамп и его бывший советник Стивен Бэннон. Позже пост насчет Трампа Маск удалил.