В файлах бывшего финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в совращении малолетних и организации секс-вечеринок для мировой элиты, присутствует бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон.

Об этом заявил в своей социальной сети X американский миллиардер Илон Маск.

"Бэннон есть в файлах Эпштейна", - написал бизнесмен.

Напомним, месяц назад Маск написал, что в этих файлах фигурирует и Трамп, но впоследствии удалил запись.

Тем временем портал Axios сообщил, что у Минюста США и ФБР нет доказательств того, что финансист Джеффри Эпштейн вел "список клиентов" и шантажировал влиятельных лиц.

Как мы писали, Эпштейн, по официальной версии, покончил жизнь самоубийством в тюремной камере, ожидая суда по федеральному обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, в котором участвовали десятки девочек-подростков и молодых женщин, некоторым из которых было всего 14 лет.

В январе 2024 года в США появились новые данные о деле повесившегося в камере финансиста.

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