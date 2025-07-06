В команде президента США Дональда Трампа не слишком обеспокоены решением американского миллиардера Илона Маска создать свою собственную партию.

Об этом заявил министр финансов Скотт Бессант в интервью американскому телеканалу CNN.

На вопрос, беспокоит ли администрацию Трампа выход на арену третьей политсилы, Бессант предположил, что Маск не будет популярен среди избирателей.

"Идеи DOGE (департамента по сокращению расходов, который возглавлял Маск - Ред.) пользовались в народе большой популярностью, если вспомнить опросы. В отличие от самого Илона. Советы директоров его же собственных компаний желали его возвращения к руководству, ведь лучше него самого ими никто управлять не может. Думаю, советам директоров очень не понравилось его вчерашнее заявление, и они будут убеждать его сосредоточиться на бизнесе, а не на политике", – сказал Бессант.

Напомним, по информации СМИ, Маск и Бессент подрались в Белом доме после совещания у Трампа.

Накануне владелец компаний Space X и Tesla пообещал "веселье" на первом съезде своей партии.