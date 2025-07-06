Американский миллиардер Илон Маск в серии постов объяснил, каким образом его новая "Американская партия" планирует подорвать "однопартийную систему". Так Маск называет слияние интересов демократов и республиканцев в Вашингтоне.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

"Мы собираемся сломать однопартийную систему, используя вариант того, как Эпаминонд разрушил миф о непобедимости спартанцев при Левктрах", — написал Маск, ссылаясь на древнегреческую тактику сосредоточенного удара.

Он пояснил, что речь идет о "чрезвычайно концентрированной силе в точно определенном месте на поле боя".

Такую тактику Маск предлагает применить и в американской политике — сосредоточить усилия не на масштабной избирательной кампании по всей стране, а "на 2–3 местах в Сенате и 8–10 округах Палаты представителей".

По его словам, этого может быть достаточно, чтобы "стать решающим голосом по спорным законам", учитывая то, что республиканцы и демократы обладают, как правило, минимальным перевесом друг над другом в Конгрессе, а потому партия, которая будет иметь там даже с десяток мест, может стать обладательницей "золотой акции", без которой не пройдёт ни одно решение.

Отметим, что эта тактика может сработать только в одном случае - если новая партия Маска "откусит" голоса (точнее - округа) у обеих партий - у демократов и республиканцев. Если же (что более вероятно) она отберет голоса только у республиканцев, а демократы, при этом, смогут создать в Конгрессе свое большинство, то партия Маска не получит "золотую акцию", а вместе с республиканцами отправится в оппозицию.

Напомним, вчера Маск объявил о создании новой партии - в противовес республиканцам и демократам.

Ранее Маск провёл несколько опросов в своём Х-аккаунте, где большинство высказались за создание такой партии.