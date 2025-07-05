Американский миллиардер Илон Маск объявил о создании новой партии - в противовес республиканцам и демократам.

Об этом бизнесмен сообщил в принадлежащей ему социальной сети X.

"Когда речь заходит о банкротстве нашей страны из-за расточительства и взяточничества, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии.

Сегодня создана Американская партия, чтобы вернуть вам свободу", - написал Маск.

Ранее Маск провёл несколько опросов в своём Х-аккаунте, где большинство высказались за создание такой партии.

Впервые он анонсировал её запуск после своей публичной ссоры с президентом США Дональдом Трампом. О своей партии предприниматель заговорил после подготовки законопроекта Трампа о налоговых послаблениях и выделении дополнительных средств на борьбу с нелегальной миграцией. Маску этот документ очень не понравился. Он считает, что проект увеличивает дефицит бюджета и подрывает работу, которую делает команда Департамента эффективности правительства.

В ответ на критику законопроекта и планы создания новой партии Трамп пригрозил лишить бизнес Маска субсидий.

Напомним, накануне Трамп подписал одобренный конгрессом свой закон о налоговых послаблениях и государственных расходах, который он называет "большим прекрасным биллем" (Big Beautiful Bill, BBB). Подписание состоялось в День независимости США.