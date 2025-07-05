Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом свой закон о налоговых послаблениях и государственных расходах, который он называет "большим прекрасным биллем" (Big Beautiful Bill, BBB). Подписание состоялось в День независимости США.

Об этом сообщает Белый дом.

"Сегодня (4 июля - Ред.) президент Дональд Трамп подписал "большой прекрасный билль", который позволит претворить в жизнь предвыборные обещания", - заявили в американской администрации.

Трамп уверен, что благодаря этому документу США "подобно космическому кораблю устремятся вверх. Это будет великолепно".

На уходящей неделе конгресс США одобрил законопроект. В сенате за него проголосовал 51 конгрессмен, против - 49. Решающим стал голос вице-президента Джей Ди Вэнса. В палате представителей законопроект Трампа поддержали 218 законодателей, против выступили 214.

Текст законопроекта занимает около 900 страниц. Он вводит снижение федеральных налогов, увеличение расходов на безопасность на границе, оборону и производство энергии. Кроме того, документ заметно сокращает расходы в сфере здравоохранения, например, на программу Medicaid, которая помогает гражданам с ограниченными возможностями и малоимущим семьям оплачивать медицинскую помощь. Наконец, документ увеличивает потолок госдолга США на 5 триллионов долларов.

Законопроект жестко критиковали демократы. Так, глава Национального комитета Демократической партии США Кен Мартин считает, что "Трамп и Республиканская партия послали Америке сигнал: если вы не миллиардер, нам на вас наплевать". А член палаты представителей Рашида Тлаиб назвала документ смертоносным.

Также против него не раз высказывался сторонник Трампа Илон Маск.