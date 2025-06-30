Младший сын президента США Эрик Трамп допустил возможность участия кого-то из членов семьи в следующей президентской кампании – после завершения срока полномочий своего отца.

Соответствующее заявление прозвучало в интервью Financial Times.

Так, 41-летний сын американского лидера, занимающий пост исполнительного вице-президента компании Trump Organization, заявил, что его путь к Белому дому будет "лёгким", если он решит пойти по стопам отца.

"Настоящий вопрос – хочешь ли ты втягивать в это других членов своей семьи? Хочу ли я, чтобы мои дети прошли через то же, через что прошёл я за последние десять лет? Знаете, если бы ответ был "да", я думаю, политическая карьера была бы лёгкой, то есть я думаю, я мог бы это сделать. И, кстати, полагаю, что другие члены нашей семьи тоже могли бы баллотироваться", – сказал Эрик Трамп, косвенно намекнув на предыдущие заявления своего старшего брата, Дональда Трампа-младшего.

Напомним, почти половина республиканцев считают вице-президента Джей Ди Вэнса лучшим кандидатом на следующих выборах главы США.

Ранее сообщалось, что в интернет-магазине американского президента стали продавать кепки и футболки с надписью "Трамп-2028".