В Белграде на площади Славия проходит массовый протест студентов и оппозиции, собравший несколько тысяч участников.

Кадры многотысячной демонстрации публикуют местные телеграм-каналы.

Студенты уже семь месяцев блокируют работу вузов и требуют назначения досрочных парламентских выборов, а также разгона палаточного лагеря сторонников президента Александара Вучича у здания парламента.

Организаторы заявили, что срок предъявленного ультиматума истекает в 21:00 по местному времени (на час отстаёт от киевского).

Протесты начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре, в результате которого погибли 15 человек.

Вучич утверждает, что действия протестующих координируются из-за рубежа и уже нанесли серьёзный ущерб образовательной системе страны.

Ранее в Сербии назвали виновных в организации протестов в Белграде.

"Цветную революцию в Сербии организовало "глубинное государство" США – то же самое, которое пытается сорвать мирные инициативы президента Трампа, – а также несколько европейских разведывательных служб", – заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин.

Напомним, из-за масштабных протестов ушла в отставку большая часть правительства Сербии.