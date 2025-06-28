В Венеции сегодня последний день "свадьбы года" — торжеств по случаю заключения брака основателя "Амазон" Джеффа Безоса и его девушки Лорен Санчес.

Свадьба уже стала скандальной. Она проходит на фоне протестов местных жителей, которые недовольны тем, что город, по их мнению, превращается в площадку для звездных вечеринок.

Под их давлением Безос согласился перенести торжества дальше от центра города. Тем не менее венецианские каналы патрулировали полицейские на гидроциклах, чтобы не допустить протестующих.

Безос прибыл в город в четверг вечером. Первое мероприятие прошло в монастыре XIV века Мадонна-дель-Орто под проливным дождем и охраной полиции.

На свадьбу уже прибыли Билл Гейтс, Опра Уинфри, Ким и Хлоя Кардашьян, Орландо Блум, Леонардо Ди Каприо, певец Ашер, королева Иордании Рания, а также Иванка Трамп с Джаредом Кушнером.

Главное торжество в амфитеатре на острове Сан-Джорджо-Маджоре. А заключительная вечеринка — в Арсенале, который планируют украсить 80 тысячами роз. Среди заявленных исполнителей — Элтон Джон и Леди Гага.

Ранее сообщалось, что девичник Лорен Санчес отпраздновала в космосе.

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