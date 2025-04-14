Американская певица Кэти Перри успешно слетала в космос на корабле New Shepard в компании других девушек.

С ней полетели невеста американского предпринимателя Джеффа Безоса Лорен Санчес, кинопродюсер Кериэнн Флинн, телеведущая Гэйл Кинг, экс-ученый NASA Айша Боу и специалист в области биоастронавтики Аманда Нгуен.

Корабль отправился в космос со стартовой площадки компании Blue Origin (проект Безоса) в штате Техас. Полет продлился чуть более 10 минут. Корабль достиг высоты 100 км, едва попав в космос.

"Если бы вы сказали мне, что я стану частью первого в истории полностью женского экипажа в космосе, я бы поверила. В детстве для меня не существовало ничего невозможного. Хотя мы и не росли в достатке, я никогда не переставала смотреть на мир с надеждой и восторгом!" - написала Перри в соцсетях.

Кэти Перри. Фото: Инстаграм

По данным Blue Origin, последний полет в космос, осуществленный исключительно женщинами, состоялся более 60 лет назад. Тогда советская космонавтка Валентина Терешкова стала первой женщиной, отправившейся в космос в одиночном полете на корабле "Восток-6".



Частная космическая компания Джеффа Безоса не раскрывает полную стоимость билетов, но для бронирования места требуется депозит в размере 150 тысяч долларов.

Напомним, о том, что Кэти Перри станет космической туристкой, стало известно в феврале.

Ранее мы рассказывали, как перевозивший космических туристов корабль SpaceX достиг рекордного отдаления от Земли.