На Землю вернулись астронавты аэрокосмического агентства НАСА Барри Уилмор и Суни Уильямс, которые незапланировано задержались в космосе на 9 месяцев, хотя должны были пробыть на орбите 8 дней.

Видео приводнения астронавтов появилось на Ютубе.

Миссию Уилмора и Уильямс на Международной космической станции (МКС) пришлось продлить из-за технических проблем с кораблем Starliner компании Boeing.

Экипаж вернулся на Землю в капсуле SpaceX Crew Dragon вместе с астронавтом НАСА Ником Хейгом и российским космонавтом Александром Горбуновым, успешно приводнившись у побережья Флориды. При этом их путь от МКС до поверхности Земли занял 17 часов. Они будут доставлены в Космический центр НАСА в Хьюстоне для прохождения медицинского осмотра.

Горбунов и Хейг провели в космосе 171 день, а Уильямс и Уилмор - 286 дней.

На замену вернувшимся космонавтам к МКС отправили космический корабль Crew Dragon. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала вечером 14 марта с мыса Канаверал во Флориде, Crew Dragon с четырьмя членами экипажа на борту пристыковался к МКС 16 марта.

В рамках миссии Crew-10 на станцию доставили астронавтов США Николь Айерс и Энн Макклейн, россиянина Кирилла Пескова и японца Такуя Ониси.

Ранее мы сообщали, что в сентябре космический корабль Dragon 2 компании SpaceX успешно приводнился у берегов Флориды после пятидневного орбитального полета. На его борту находились четыре участника коммерческой миссии Polaris Dawn.

Командир миссии американской компании SpaceX миллиардер Джаред Айзекман стал первым космическим туристом, который вышел в открытый космос во время коммерческого полета.