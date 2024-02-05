Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запускает в космос россиянина. Запуск состоится во Флориде не ранее августа.

На Международную космическую станцию в рамках миссии SpaceX Crew-9 отправятся космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов и три астронавта NASA: Зена Кардман, Ник Хейг и Стефани Уилсон.

Горбунов будет на борту в должности специалиста. Это будет его первый полет. Он был выбран еще в 2018 году.

Напомним, накануне мы рассказывали, что командир отряда российских космонавтов Олег Кононенко, совершающий пятый космический полет за свою карьеру, побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите. Кононенко побил рекорд российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий провел в космосе в общей сложности 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд. Кононенко это время преодолел и установил новое достижение в 11:30 по московскому времени (10:30 по Киеву).

Ранее мы писали, что в прошлом году SpaceX отправила на МКС седьмую космическую миссию NASA с российским космонавтом на борту.