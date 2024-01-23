Гражданка США родом из Одессы Лина Бороздина-Бирч 26 января полетит в космос в качестве туристки. Американская ученая-химик утверждает, что готовилась к полету 18 лет.

Об этом сообщает сайт американской компании Virgin Galactic.

На сайте указано, что Бороздина - частный астронавт "из Украины и Лас-Вегаса". На фото Лина позирует в костюме, на рукаве которого нашиты флаги США и Украины.

Полет аппарата Virgin Galactic начнется на космодроме "Америка" в Нью-Мексико. Самолет поднимет космический корабль в небо, затем корабль отделится и запустит ракетный двигатель на 60 секунд – пока аппарат не выйдет за пределы земной атмосферы. В космосе украинка проведет 90 минут, в том числе несколько минут - в невесомости.

Одесситка должна была лететь в качестве туристки еще в 2021, но планы были отложены из-за пандемии коронавируса.

Летом компания Virgin Galactic успешно осуществила второй коммерческий полет на границу с космосом. Экипаж из шести человек побывал в невесомости и благополучно вернулся на Землю. По сообщению компании, в экипаж корабля впервые одновременно вошли мать и дочь, которые выиграли билеты в космос в благотворительной лотерее.

Также сообщалось, что ракета Vulcan Centaur с останками создателей сериала "Star Trek", образцами ДНК американских президентов и украинским флагом на борту стартовала к Луне. Лунный модуль должен был прилуниться 23 февраля 2024 года на видимой стороне спутника Земли. Однако из-за неполадок вернулся из космоса и сгорел в атмосфере.