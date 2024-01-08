Ракета Vulcan Centaur с останками создателей сериала "Star Trek" и образцами ДНК американских президентов на борту стартовала к Луне.

Об этом сообщает The New York Times.

На корабле находятся капсулы с останками сценариста сериала "Звёздный путь" Джина Родденберри, его жены и трёх других актёров проекта, а также образцы волос трёх президентов США - Джорджа Вашингтона, Дуайта Эйзенхауэра и Джона Ф. Кеннеди.

Лунный модуль содержит также различные научные приборы от NASA и нескольких исследовательских центров. Прилуниться он должен 23 февраля 2024 года на видимой стороне Луны.

Тем временем уже сообщается, что с модулем произошла нештатная ситуация. Специалисты пытаются решить возникшую проблему, сообщила разработавшая космический аппарат компания Astrobotic, не уточняя, о чем идет речь.

Ранее сообщалось, что американские индейцы племени навахо пытались помешать отправке праха землян на Луну, протестуя против "превращения Луны в кладбище". Однако им это не удалось, сообщил президент племени Буу Ныгренпо после переговоров в Белом доме.

По его словам, власти выразили сожаление и снова пообещали впредь консультироваться по подобным вопросам с коренными народами. Он напомнил, однако, что аналогичное обещание НАСА уже давало племени в конце 90-х, когда на Луну был отправлен прах ученого Юждина Шумейкера.

Также мы сообщали, что НАСА впервые показало видео с котом из дальнего космоса, которое передали лазером на миллионы километров.