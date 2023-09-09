Из-за "неподъемной цены" Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) не сможет позволить себе обслуживание сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS), разработанной для программы Artemis по созданию базы на Луне.

Об этом сказано в отчете Счетной палаты США.

Согласно сообщению ведомства, высокопоставленные представители НАСА отчитались Счетной палате в том, что при нынешнем уровне затрат программа SLS является неподъемной.

В отчете также критикуется руководство управления за "отсутствие прозрачности стоимости программ".

Как говорится в документе, НАСА планирует использовать типы контрактов, которые переносят ценовой риск с правительства на подрядчиков и обеспечивают эффективность производства, также агентство рассматривает вариант с передачей сверхтяжелой ракеты-носителя в эксплуатацию компании-подрядчику.

Между тем весной в НАСА заявляли, что рассчитывает осуществить высадку двух астронавтов на Луну в конце 2025 или в 2026 году в рамках миссии Artemis 3.

А чуть меньше года назад, в ноябре, НАСА запустило сверхтяжелую ракету-носитель Space Launch System с кораблем Orion в рамках первого этапа лунной программы Artemis.