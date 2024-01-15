Космический модуль США Peregrine, который должен был доставить флаг Украины на Луну, направляется к Земле, где сгорит в ее атмосфере.

Об этом сообщила 15 января компания Asrobotic.

Отмечается, что Peregrine находится от Земли на расстоянии более 376 тысяч км. По словам разработчиков, аппарат не представляет угрозы для людей, однако за ним будут следить до конца. Неудавшаяся миссия завершится 18 января.

"Поскольку шесть дней назад произошла аномалия лунного посадочного модуля Peregrine, мы оценивали, как лучше безопасно завершить миссию космического корабля, чтобы защитить спутники на орбите Земли, а также убедиться, что мы не создаем мусор в космосе. Рекомендация, которую мы получили, заключается в том, чтобы дать космическому кораблю сгореть при повторном входе в атмосферу Земли. Мы продолжим управлять космическим аппаратом и предоставим обновленную информацию о его состоянии до конца миссии", - говорится в сообщении компании.

Модуль Peregrine нес разные грузы, в частности, и украинско-британской компании Spacebit, основаной украинцем Павлом Танасюком, - флаг и карту Украины на металлической пластине. Также на его борту находились японская капсула Lunar Dream с посланиями от детей со всего мира и биткоин, отправленный учеными с Сейшельских островов.

8 января космический модуль подняла ракета-носитель Vulcan от компании United Launch Alliance. Однако вскоре после запуска на Peregrine зафиксировали критическую потерю топлива.

Ранее мы писали, что NASA на год отложило запуск лунных миссий "Артемида-2" и "Артемида-3". Запуск миссии "Артемида-2" теперь назначен на сентябрь 2025 года, а "Артемида-3" - на сентябрь 2026 года.

Перед этим в NASA сообщили, что рассчитывают осуществить высадку двух астронавтов на Луну в конце 2025 или в 2026 году.