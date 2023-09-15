Российский космонавт может стать первым человеком, который пробыл на орбите больше 1000 суток
На космодроме в Байконуре произошел успешный запуск пилотируемого космического корабля "Союз МС-24".
Об этом сообщает Роскосмос.
Вчера в городе Байконур госкомиссия утвердила командиром основного экипажа этого корабля самарского космонавта Олега Кононенко. Под его контролем пройдут 70-я и 71-я длительные экспедиции на Международную космическую станцию. В основной экипаж также вошли бортинженер Николай Чуб и астронавт NASA Лорал О`Хара.
Текущий полет в космос заместителя начальника Центра подготовки космонавтов имени Гагарина — командира отряда космонавтов Роскосмоса Кононенко на МКС продлится до сентября 2024 года. Он вернется на Землю на "Союзе МС-25" и может стать первым человеком, который суммарно пробудет в космосе более тысячи суток. Таким образом Кононенко станет абсолютным мировым рекордсменом по общей продолжительности космических полетов. Предполагается, что он может побить прежнее достижение (878 дней 11 часов), установленное в 2015 году тоже российским космонавтом Геннадием Падалкой.
Сейчас Падалка занимает первое место по суммарному налету в космосе, второе принадлежит Юрию Маленченко, третье — Сергею Крикалеву.
Рекорды по наибольшей продолжительности пребывания в космосе принадлежат преимущественного советским и российским космонавтам. Помимо них в топ-10 среди рекордсменов входит только американский астронавт Пегги Уитсон, первая женщина — командир МКС.
На днях мы сообщали, что Япония присоединилась к лунной гонке и запустила на спутник Земли посадочный модуль.
А в конце августа космический корабль от SpaceX доставил седьмую международную миссию NASA на борт МКС.