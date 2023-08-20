В России попал в больницу один из научных руководителей космических исследований СССР, 90-летний академик Михаил Маров. Причиной ухудшения самочувствия ученого стала новость о крушении аппарата "Луна-25".

Об этом сообщил сам Маров в интервью российской прессе.

"Я под наблюдением. Как я могу не переживать, это в значительной мере дело жизни. Очень это все тяжело. Но, ничего, я надеюсь, что справимся, что у руководства "Роскосмоса" будет желание, даже осознанная необходимость этот эксперимент повторить", - сказал академик.

"Печально, что не удалось посадить аппарат. Для меня это, пожалуй, была последняя надежда увидеть возрождение нашей лунной программы", - добавил Маров и призвал не замалчивать причины произошедшего, а обсудить их, используя опыт прежних запусков.

Напомним, 11 августа Россия запустила первую ракету на Луну после почти 50-летнего перерыва. Сообщалось, что миссия должна была состояться еще в 2015 году, но ее несколько раз переносили. Это первая экспедиция на лунный полюс, все советские лунные станции садились в экваториальной зоне. Посадка станции "Луна-25" ожидалась 21 августа в южной полярной области спутника Земли, где обнаружены признаки водяного льда.

Однако сегодня стало известно, что с лунной миссией произошло чрезвычайное происшествие. В "Роскосмосе" заявили, что станция "Луна-25", вероятно, разбилась о лунную поверхность. Накануне станция перестала отвечать на команды с Земли, а потом с ней прервалась связь.